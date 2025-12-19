我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年12月20日，藍白針對《憲法訴訟法》達成修法，將大法官評議門檻大幅提高，由於現任大法官僅存8人，未達修法後之「參與評議大法官不得低於10人、同意宣告違憲不得低於9人」，導致憲法法庭陷入長達一年的癱瘓危機。不過，憲法法庭今日針對《憲法訴訟法》修正案作成重大判決，宣告該修正案因程序及實體面均違反憲法精神，自判決公告之日起喪失法律效力，與此同時，大法官內部的意見分歧也正式浮上檯面！由於本案判決將拒絕參與評議的楊惠欽、蔡宗珍、朱富美等3位大法官計入現有總額，此舉引發3人強烈不滿，並隨即共同發表「不同意法律意見書」，嚴正質疑該判決的合法性，認為判決無效。憲法法庭指出，鑑於113年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，致自113年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。憲法法庭指出，若將持續拒絕參與評議的3位大法官計入現有總額，將導致法庭出席人數不足法定門檻（即現有8人的三分之二，共6人），進而使本案及所有憲法解釋案件陷入無法實質審理的困境。法庭強調，在這種極端且不得已的例外情況下，為了維持憲法法庭的持續運作並確保憲政功能正常發揮，理應將這3位拒絕評議的大法官自現有總額中扣除，以利審理程序順利進行。憲法法庭表示，立法機關不得透過法律手段阻止或妨礙大法官行使職權，否則該法律將因牴觸憲法而宣告無效。法庭指出，即便大法官存在應迴避的法定原因，但若迴避行為會導致全體大法官無法行使職權，仍不得以迴避為由拒絕審判。判決進一步強調，憲法絕不容許因部分大法官持續拒絕參與評議，進而導致其他大法官行使憲法職權受阻，若任由這種情況發生，等同於拒絕進行憲法審判，此舉嚴重違反憲法核心原則。憲法法庭於指出，就個案審判的角度觀察，已在職的大法官若持續拒絕參與評議，其性質與「任命後尚未到職」或「依法應迴避而無法參與評議」的情況相同。法庭認定，上述情形對於案件審理而言，實質上皆等同於缺額狀態，因此不應計入計算門檻的大法官「現有總額」人數內，以確保憲法審判程序不受特定成員缺席之影響。另外，針對《憲法訴訟法》違憲判決，憲法法庭內部顯現劇烈意見對立。據了解，本判決僅由謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等5位大法官署名公布；而蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官則隨即發表「不同意法律意見書」，公開質疑該判決的合法性。3位大法官於意見書中直言，現任大法官僅存8人，遠低於現行法律規範的10人評議門檻。在此情況下，憲法法庭依法無從成立，自始便欠缺審判權限。意見書強調，僅由5位大法官署名作成的判決，在形式上完全不符合法定人數要件，應屬顯然無效。意見書進一步指出，凡經總統公布生效的法律，在未經立法院依法廢止，或由「合法組成」的憲法法庭宣告失效前，對全體大法官及憲法法庭均具有絕對的法律拘束力。大法官並不具備所謂的「組織自主權」或「程序自主權」，無權在未達法定人數的情況下，自行變更法庭的合法組成要件。