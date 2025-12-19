我是廣告 請繼續往下閱讀

光學鏡頭龍頭大立光今（19）日公告，董事會決議啟動第二次買回庫藏股，為維護公司信用及股東權益，預計買回2,670張，占已發行股份2%，買回區間價格定為1,600元至3,200元，期間從今日起到明年2月11日。大立光近3年內沒有實施庫藏股，上一次實施時因兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。大立光今發布重訊，董事會決議通過第2次實施庫藏股，將在114年12月19日起至115年2月11日期間，買回價格介於1,600元至3,200元整，當股價低於所定區間價格下限時，得繼續執行買回股份。本次大立光預計買回2,670張，所需金額上限僅占大立光流動資產約5.91%，且股份占比僅 2%，不影響大立光財務狀況與資本維持。大立光指出，買回總金額上限約為1,796.6億元，實際買回方式將透過證券集中交易市場分批進行。大立光指出，本次買回股份承銷商台新證券評估認為，此案雖會使現金流量及流動比率略微下降，但對每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率（ROE）等關鍵指標並無重大不利影響，價格區間設定尚屬合理。大立光今股價上漲30元、1.48%，收盤價2060元。