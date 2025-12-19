我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統神（如圖）在SWAG直播中「摸男優下體」登上全網熱搜，短影音突破165萬觀看。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲SWAG年度熱搜關鍵字由Kimmy奪冠。（圖／SWAG提供）

亞洲成人直播平台SWAG今（19）日公布堪稱「色色排行榜」的2025老司機年度報告，年度熱搜由Kimmy與前輔導長內內奪下冠、亞軍，另外，今年最多人觀看的直播由統神拿下，他首次登場SWAG即遭受懲罰，「摸男優下體」登上全網熱搜，單場直播最高湧入3萬3千人在線、短影音突破165萬觀看，成為年度最具熱度的成人話題。SWAG站內熱搜關鍵字由Kimmy與前輔導長內內拿下冠、亞軍。Kimmy靠綜藝節目與跨界合作持續引爆聲量，內內則因擔任SWAG數位性暴力防治大使，積極與校園合作推廣數位安全講座，討論度居高不下。觀看榜方面，今年最多人觀看的直播由統神拿下，他首次登場SWAG直播即因懲罰「摸男優下體」登上全網熱搜，單場直播最高湧入3萬3千人在線、短影音突破165萬觀看，成為平台年度最受關注的內容。在創作者兼職收入表現上，SWAG的「主播保底計劃」展現高度吸引力，平台數據顯示，參與主播中有接近四分之一月收入突破5萬元，更有創作者月收入達10萬、甚至20萬以上。同時，一對一互動成為最受歡迎的付費模式，用戶在一對一直播間的抖內機率是一般直播的18倍，越南創作者 janbebe僅靠一對一互動，就累積約新台幣100萬抖內，成為今年最亮眼的新勢力。