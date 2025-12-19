我是廣告 請繼續往下閱讀

近日藍白聯手在立院以人數優勢推動多項爭議法案，引起各界討論。政治評論員吳崑玉在臉書發文指出，這些離譜法案原本看似只是立法院想要擴權獨大、一院壓四院兼癱瘓總統府，但把助理費案與高虹安案判決串起來看，才會發現各個個案並非個案，而是一整套方案，意在創造一個「新階級」，並感嘆「當行為不再有法律可以約束，欺男霸女，掠奪剝削也就沒人能管得住，一個新貴族階級的保護罩便已完成。」吳崑玉指出，高虹安案二審無罪判決後，陳玉珍連提立委、地方議員助理費除罪法案，立院法制局更擬法案協助民代助理費除罪。他認為，串通各單位的下水道就是立法院法制局，而實際控制這一切卻沒在檯面上列名的，還有立法院長韓國瑜、秘書長周萬來、國民黨團總召傅崐萁。去年國會擴權法案被憲法法庭擋下後，藍白提出《憲訴法》修正案，並全面否決大法官任命，實質廢掉憲法法庭；吳崑玉分析，《財劃法》把中央預算剝去大半，讓藍營執政的地方政府可任意發錢。這個「新階級」以立法院為核心，串連地方首長、議員及行政官僚甚至法官，為違法亂紀提供掩護，弄到有罪卻沒事，再透過媒體與網紅形塑輿論。這不是傳統政黨對決，而是硬生生切出一條權貴階層，類似「貴族」，所以「刑不上大夫」。吳崑玉引用陳玉珍說過的「僅只需對選民負政治責任」，批評真義就是權力無限大、責任無限小。文末他感嘆，當行為不再有法律約束，一個新貴族階級的保護罩便完成，「你願意被這群新階級權貴統治嗎？你甘願當個被割的韭菜，還是自願被吃的豬？」