我是廣告 請繼續往下閱讀

超越終點走飆極限 海內外菁英共逐金標榮耀

國內好手強強對決 全運會金牌周庭印、謝千鶴力拼巔峰

整座城市齊聲應援 50組啦啦隊注入「勇氣能量」

全臺唯一榮獲世界田徑總會（WA）金標籤認證、最具代表性的頂級城市路跑「2025 臺北馬拉松」，將於12月21日清晨在臺北市政府前廣場震撼開跑。本屆賽事邁向新里程碑，吸引來自全球57個國家、共4845名國際跑者參與，刷新歷年外籍參賽紀錄，成功展現臺北作為國際體育大城的能量與魅力。男子組由全運會馬拉松金牌「印帝」周庭印領軍，他去年在此跑出2小時21分17秒的個人最佳並奪得國內第一；女子組則上演全運會金牌對決，「長跑甜心」張芷瑄今年首度轉戰臺北馬「全馬組」，將正面迎戰強敵謝千鶴。本屆賽事貫徹「Beyond the Finish 超越終點・走飆極限」之精神，共吸引2萬8000名勇者挑戰年度「期末考」。全程馬拉松組將於 21 日上午 6 時 30 分準時起跑，半程馬拉松則於 7 時接續出發。為符合金標籤認證規範，大會今年邀請17位國際標籤菁英選手參賽，包含兩位「白金級」悍將，分別是肯亞的CHUMBA Jwhel Kibet與以色列的TEFERI Maru。兩人個人最佳成績皆在2小時06分內，近期巔峰狀態被看好具備挑戰臺北馬紀錄（2小時09分18秒）的實力，高額破紀錄獎金已成各界矚目焦點。國內菁英陣容同樣亮眼。男子組由全運會馬拉松金牌「印帝」周庭印領軍，他去年在此跑出2小時21分17秒的個人最佳並奪得國內第一，今年戰意更盛。女子組則上演全運會金牌對決，「長跑甜心」張芷瑄今年首度轉戰臺北馬「全馬組」，將正面迎戰強敵謝千鶴。兩人甫於雲林全運會交手，由謝千鶴奪金，此次在臺北馬的金標賽道再次碰頭，勢必激盪出最強火花。為激勵國內選手突破自我，大會今年特別加碼國內組總獎金達130萬新臺幣。馬拉松男女組前10名皆可獲獎，冠軍獎金達10萬元，第10名亦有獎金激勵，期盼帶動國內長跑竞技水準更上層樓。今年半程馬拉松組迎來專業升級，為協助國內選手申請國際賽事資格，大會首度增設晶片計時感應站以符合國際規範，培育未來全馬菁英戰力。而在正式賽前一日（12月20日），深受民眾喜愛的「耶誕歡樂早餐跑」將率先熱鬧登場，吸引超過2200名跑者參與。活動現場營造濃厚節慶感，主要贊助商賀寶芙也號召跑者發揮創意變裝。大會透露，穿戴耶誕元素裝扮的跑者還有機會獲得驚喜好禮，讓馬拉松週末化身一場大型運動嘉年華。賽事當日，臺北街頭將有 50 組市民與志工組成的啦啦隊分佈全線。其中，連續六年參與應援的阿美族團隊「媚力愛舞團隊」表示，希望透過舞蹈為跑者注入勇氣：「不論速度快慢，只要持續前進，你就在超越自己。賽道兩旁有我們，整座城市都與跑者同行。」田徑協會理事長葉政彥在賽前記者會中也表示：「首先恭喜台北市今年得到國際金標籤認證，田徑協會也和國際田總申請讓17位的國際菁英選手來參加賽會，此外還有4800多位外國選手來報名。由此可見，我們台北市已經成為國際知名的馬拉松城市，同時台北馬也成為國際馬拉松重要的一戰。」