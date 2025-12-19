我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國大邱市近日發生一起引發社會震盪的執法悲劇，一名25歲越南籍女子在移民單位突襲查緝非法勞工期間，從工廠冷氣室外機墜落三層樓身亡，事件曝光後，外籍學生與勞工團體要求政府全面檢討現行簽證與就業制度。綜合多家媒體報導，死者武氏圖英（Vu Tu Anh）於10月28日移民人員進入大邱一間汽車零件工廠查緝時，疑似為躲避檢查而藏身冷氣設備後方，不幸失足墜樓。她僅在該工廠工作約兩週，事故發生後送醫仍回天乏術。根據《韓國先驅報》報導，圖英持有D-10求職簽證，該簽證允許畢業後短期尋職，但原則上禁止從事體力或工廠勞動。依規定，外籍畢業生若要合法工作，必須取得符合專業資格的E-7技術工作簽證，門檻相對嚴格。由於生活費壓力，圖英在政府於亞太經合會峰會（APEC）前加強移民稽查的狀況下，仍選擇到工廠打工。韓國法務部對此回應稱，該次行動旨在取締「侵害本國就業機會、威脅公共安全」的外籍人士，並否認執法與死亡事件存在直接因果關係。然而，事件引發勞工與人權團體強烈反彈，多名行動者已向南韓國家人權委員會遞交申訴，要求徹查執法過程是否構成壓力或恐嚇。學者與工會也指出，E-7簽證核發比例偏低，加上職業分類僵化，迫使許多外籍畢業生轉向灰色地帶求生。在首爾舉行的追思活動上，圖英的父親呼籲韓國政府正視制度缺陷，避免類似悲劇重演。分析人士認為，隨著外籍學生人數快速攀升，若簽證政策持續與勞動市場現實脫節，衝突與犧牲恐將不再只是個案，而是結構性問題的縮影。