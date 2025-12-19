我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院4日初審通過《外送專法》，Uber上週指外送員不得疊單，消費者每單恐付出20元成本。Uber Eats台灣總經理李佳穎今（19）日也向用戶發公開信，說明「疊單」定義落差，可能需要調整營運。勞動部長洪申翰表示，Uber所說數字與勞動部所計算最低薪資有距離，不應該對消費產生影響。Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）上週來台，表示若擔憂該法禁止外送員不得疊單，消費者相對每單要多付出20元成本。而李佳穎今日所發的公開信也表達，「疊單」實際上幫台灣的消費者節省了每單至少20元的外送費用，每個月也幫外送合作夥伴減少了總計3000萬公里的行駛里程，減少不必要的油電支出、機車損耗，更對節能減碳有所貢獻。對此，洪申翰受訪表示，勞動部在外送專法最重要的任務是對於外送員的基本權益保障，包括引入最低工資概念，訂出最低每小時時薪約245元，「離Uber他們原本說，他們的平均是270元到290元，其實在數字上看就是還有一段距離」，認為不應該對消費產生影響。他進一步說明，疊單問題是由立法委員所提出動議，勞動部也理解為什麼外送員重視這個定義，因為過去疊單過程中，報酬權益是有出現減損。洪申翰補充，外送法涉及到平台，外送員、消費者、店家四方權益處理，其中相對弱勢的是外送員，較強勢的是平台，勞動部角度都是從外送員的角度出發。而無論是平台、外送員大家對於疊單都有想法，但勞動部最根本就是回到保障外送員基本權益，並不是當外送員追求高薪，而是回到最基本權益，積下來將會尊重各方協商。