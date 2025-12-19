日本海禪寺第16代副住持、46歲佛系歌手藥師寺寬邦今（19）日宣布2026年3月13日（五）晚上7點30分在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10 週年世界巡演》，屆時也會送上熟悉的〈般若心經〉、〈大悲咒〉，票價分為2980元、2680元、2280元、1680元、1280元，門票將於12月23日中午12點在寬宏售票、全台萊爾富及OK便利超商開賣。
藥師寺寬邦來台唱 〈大悲咒〉、〈般若心經〉都在歌單上
藥師寺寬邦向來擅長把佛經與現代電子樂重新編曲，這次也預告台北演唱會的歌單中，將有觀眾耳熟能詳的〈般若心經〉、〈大悲咒〉等經典作品，甚至正在籌備中文翻唱曲目，保證帶來驚喜。談到佛經，多數人腦中浮現的畫面，往往是在佛堂裡聽師傅敲著木魚吟誦，但在他巧手改編之下，經文加入多樣樂器與節奏，轉化成獨一無二的音樂作品，不只拉近距離，也讓更多人願意透過音樂接觸佛法，自然把正能量傳遞出去。
藥師寺寬邦這次巡演以「圓」為主題，象徵修行的圓滿、生命的圓融，也是一種聲音與心念之間能自在流動、沒有阻礙的狀態。台北場演出將集結他10年來的禪音創作精華，同時加入全新的嘗試與編制，讓古老經文在當代聲響中持續延伸，希望整場演出不只是一場音樂會，更像一段修行旅程，大家在聲音中慢慢放下分別心，在圓融之中感受寧靜，在這個夜晚找到屬於自己的那個「圓」。
藥師寺寬邦介紹 32歲開始修行
藥師寺寬邦是日本愛媛縣臨濟宗妙心派海禪寺第16代副住持，32歲開始修行，繼承家族超過400年的寺廟，並將傳統佛經誦唱結合現代電子音樂重新編曲，打破外界對僧侶的既定印象。他組成的樂隊名為「喫茶去」，曾赴中國、台灣、香港等地巡迴演出；2020年上半年也曾參與藥師寺的線上抗疫音樂會，與來自日本及歐美近60名僧人共同唱誦〈般若心經〉，以音樂傳遞安定人心的力量。
