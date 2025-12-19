貿易署今（19）日召開跨部會審查會議，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，新增納管213個實體，主要位於俄羅斯、伊拉克、伊朗、墨西哥、中國、葉門等國家或地區，其中有64個實體屬於墨西哥最多、48個屬於中國與香港次多。
貿易署參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有逾11,200個實體與個人列入該名單。
據這次公布名單，213個實體當中，以墨西哥列入有64個實體最多，中國與香港48個次多，伊朗28個排第三，三地區實體佔據了總名單6成以上。
貿易署表示，國內廠商若出口予我國實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口；另外，海關將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。
國際貿易署提醒廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。
目前戰略性高科技貨品出口實體管名單（總表），以及本次更新名單，請參考國際貿易署官網。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據這次公布名單，213個實體當中，以墨西哥列入有64個實體最多，中國與香港48個次多，伊朗28個排第三，三地區實體佔據了總名單6成以上。
貿易署表示，國內廠商若出口予我國實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口；另外，海關將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。
國際貿易署提醒廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。
目前戰略性高科技貨品出口實體管名單（總表），以及本次更新名單，請參考國際貿易署官網。