三重第一間百貨商場「CITYLINK 三重」明（20）日開幕！商場規劃超過2000坪的空間，共計有2層樓、19個品牌進駐，《NOWNEWS》記者搶先開箱賣場內部、進駐品牌一覽、還有開幕限定優惠一定要衝。明（20）日壽司郎極上鮪魚大腹40元，第二波12月27日起有生鮭魚壽司每盤特價30元；還有英倫輕奢下午茶店「英格莉莉」，兩人同行點兩份主餐送「麝香葡萄粉撲鬆餅」一份。
🟡「CITYLINK 三重」12月20日開幕！19家進駐品牌一覽
「CITYLINK 三重」於12月20日正式開幕，位置就在於機捷與中和新蘆線交會的「捷運三重站」1、2樓，商場規劃超過2000坪的空間。
19家進駐品牌一覽：小米、JINS、2nd STREET、英格莉莉、31冰淇淋、星巴克、21 PLUS、迷客夏、松本清、INTROSTEM、QB HOUSE、樂麵屋、CoCo壱番屋、大戶屋、銀座杏子日式豬排、壽司郎、燒肉Like、瓦城。
商場地址：新北市三重區捷運路60號1樓、2樓（捷運三重站1、2號出口皆可到達）
🟡「CITYLINK 三重」品牌開幕優惠一次收
◾壽司郎：壽司郎三重CITYLINK店特別規畫2波限定優惠，首波自12/20至12/26，人氣商品「極上鮪魚大腹」以40元優惠價登場；緊接著第2波於12/27至2026/1/2開跑，「生鮭魚１貫」與「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」都只要30元！
另在12/20至12/26期間，結帳時同樣出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元即可現折40元，600元可折80元。
且自12月20日起，消費者結帳時只要出示官方FB按讚畫面，單筆消費滿300元，即可獲得三重CITYLINK店限定資料夾1個，數量有限送完為止。
此外，12/20至12/26期間，只要單筆消費滿300元，還能再獲得壽司郎折價券小卡1張，折價券將於12/27後開放使用，單筆消費滿300元即可折抵，使用期限至2026/1/30。
◾31冰淇淋：自12月20日起至12月22日前，購買雙球冰淇淋+31元，小雙球升級為標準雙球；消費即送超可愛冰淇淋吊飾，現量1000名。
◾松本清：12月20日起至12月28日，品牌會員單筆消費滿588元現折 88 元。
◾英格莉莉：12月20日至12月24日兩人同行點兩份主餐即送「麝香葡萄粉撲鬆餅」乙份（每日數量有限，送完為止）。
🟡「CITYLINK 三重」商場優惠
◾CITYLINK入會 享好禮三選一：活動期間下載並註冊 CITYLINK APP 成為新會員，即享專屬「好禮三選一」，無論是實用的輕巧封口機、運動毛巾，或是會員點數200點。
◾CITYLINK滿額送禮：會員當日累計消費滿3800 元，即贈造型吸睛的「CITYLINK 喵織良袋」一份；滿8800元則獻上兼具安全與實用性的「二合一車用神器」。
◾CITYLINK滿額可抽獎：會員開幕日起至2026年2月1日，凡當日單筆消費滿1000元，即可憑發票至1F服務台兌換抽獎機會
乙次。
獎項陣容豪華，包括家庭最愛的「Xiaomi 掃拖機器人」、追劇神器「Pad 7」、高音質無線耳機「Buds 5」以及知名日系品牌「JINS 1,980 元眼鏡兌換券」、「英格莉莉 櫻桃可可雙人套餐」。
◾CITYLINK會員免費好禮：CITYLINK 三重店會員專屬的每日消費禮遇。憑當日不限金額消費發票，即可兌換「蘇格蘭皇
家餅乾口袋包」或「酷椰嶼椰子俱樂部 100%椰子水」乙份
（每日限量）。自12月23日起特別引進風靡潮流圈的「韓式拍貼機」，凡完成指定社群任務即可免費體驗乙次。
🟡「CITYLINK 三重」商場開箱
資料來源：CITYLINK
