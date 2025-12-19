民眾快點儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月20日（六）在桃園市、台南市、高雄市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣等7縣市，部分地區將實施停水作業，原因包含高壓電電氣設備檢驗、汰換管線工程、漏水修理、台電停電等，停水時間最長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月20日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎ 桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午5時至下午15時（10小時）
停水原因：辦理「114年五福加壓站高壓電電氣設備檢驗三合一工程」。
📍影響區域
蘆竹區共13里：中山里、五福里、內厝里、南崁里、吉祥里、山鼻里、營盤里、營福里、瓦窯里、福祿里、羊稠里、錦中里、長壽里。
龜山區共3里：南上里、南美里、大坑里。
🕦停水時間：12月20日上午8時至下午13時（5小時）
停水原因：辦理「114年成功加壓站高壓電電氣設備檢驗三合一工程」。
📍影響區域
桃園區共11里：三元里、三民里、大有里、大業里、忠義里、春日里、會稽里、檜樂里、汴洲里、福元里、青溪里。
龜山區共1里：龜山里長壽路542巷。
◼︎ 雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午8時至下午18時（10小時）
停水原因：辦理雲林縣西螺鎮中正路段汰換管線工程。
📍影響區域
雲林縣西螺鎮中正路、公正路、文昌路、新街路、源成東路、源成路、福安街、福興路。
🕦停水時間：12月20日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：斗六所用戶新裝工程新舊管連接。
📍影響區域
雲林縣林內鄉重興村重興巷子口（67-24號至67-34號、67-51~67-69號）
◼︎ 嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程。
📍影響區域
大林鎮：中林路、光彩街、民族路、育英街。
◼︎ 台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午9時至下午17時（8小時）
停水原因：辦理永康區中華二路與中興街等汰換管線工程。
📍影響區域
台南市永康區：烏竹北街、烏竹街、竹園二街、龍橋街。
◼︎ 高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午10時至下午15時（5小時）
停水原因：配合漏水修理。
📍影響區域
大寮區林厝路。
◼︎ 屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午10時至下午18時（8小時）
停水原因：台電停電。
📍影響區域
高樹鄉：大埔村、菜寮村、東興村、長榮村、田子村、舊庄村、新南村、源泉村、東振村、高樹村、鹽樹村、建興村。
三地門鄉：青山村、青葉村。
◼︎ 台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月20日上午9時至下午12時（3小時）
停水原因：配合臺東縣消防局消防栓增設工程辦理斷管連絡。
📍影響區域
長濱鄉花東海岸公路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
