▲林俊逸（右）曾因壓力過大，恐慌症發作，一度心臟狂跳、無法呼吸。（圖／年代提供）

▲林俊逸（如圖）將於明年1月24日舉辦《逸行者》演唱會。（圖／年代提供）

46歲藝人林俊逸近日登上節目《聚焦2.0》，為明年將1月24日《逸行者》演唱會宣傳，入行35年來，同門師姐江蕙曾鼓勵他要好好寫台語歌，因此至今努力闖蕩，不過林俊逸也坦言，曾因工作壓力過大罹患恐慌症，嚴重時會臉色發白、嘴唇發紫，一度心臟狂跳、無法呼吸，現今時刻都要留意身心健康。談及音樂生涯，林俊逸表示江蕙是同門師姐也是重要貴人，曾鼓勵他一定要好好寫台語歌，這也促成自己創作台語專輯《上好的一年》，又因模仿費玉清神似到位，被封為「超級模王。」除了傑出的音樂實力，林俊逸也努力維持體態，他在節目上脫外套，大秀體脂僅20%的身材，並現場示範伏地挺身，林俊逸謙虛喊，因為和復健科診所陳相宏院長打羽球，體力還不錯。話鋒一轉，林俊逸坦言曾因工作壓力過大、對自我要求過高等，導致罹患恐慌症狀，嚴重時會臉色發白、嘴唇發紫，好幾次心臟狂跳、無法呼吸，所幸目前定期調理，症狀逐漸改善好轉。