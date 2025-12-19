我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2025歐德集團 手護星願」日前走訪花蓮光復鄉，捐贈千份耶誕禮物偏鄉送暖，一同歡慶聖誕節，溫暖孩子的心。（圖／歐德集團提供）

▲歐德集團「手護星願」活動，今年再度與「球芽基金」、「小太陽關懷協會」合作，募集千份耶誕禮物，更率領同仁前往花蓮，親手把禮物送到孩子手上。（圖／歐德集團提供）

▲高聖恩裝扮成聖誕老人，將簽名帽送給光復國小的學弟們，為此次送暖增添了更多笑容。（圖／歐德集團提供）

▲ 「2025歐德集團 手護星願」捐贈千份耶誕禮物偏鄉送暖，一同歡慶聖誕節，溫暖孩子的心。（圖／歐德集團提供）

「2025歐德集團 手護星願」日前攜手愛心大使潘慧如、高聖恩走訪花蓮光復鄉，捐贈千份耶誕禮物偏鄉送暖，與太巴塱國小、光復國小、小太陽關懷協會的孩子，一同歡慶聖誕節，溫暖孩子的心。花蓮光復鄉及鄰近鄉鎮因為遭逢洪災侵襲，許多孩子一夕間失去心愛物品，從球具、球鞋、書包到保暖衣物，甚至連最基本的「衛生紙」，都成為他們的星願。歐德集團自 2008 年啟動，邁入第 18 年的「手護星願」活動，今年再度與「球芽基金」、「小太陽關懷協會」合作，募集千份耶誕禮物為孩子圓夢，更率領同仁前往花蓮了解他們的困境，親手把禮物送到孩子手上。受邀擔任愛心大使，也同樣是花蓮受災戶的台鋼雄鷹高聖恩表示：「能夠回到故鄉，圓孩子的夢，讓他很感動，謝謝歐德集團對家鄉的奉獻。」他也準備了簽名球、簽名帽送給母校光復國小的學弟們。同樣擔任愛心大使的藝人潘慧如說道：「300雙球鞋、430份保溫瓶，提供孩子最迫切的需求，給孩子充滿鼓舞的耶誕節，很開心能與歐德一起愛相隨。」致力偏鄉棒球教育的球芽基金理事長邱繼加表示：「今年花蓮的孩子歷經地震與洪災，身心都受到衝擊，感謝歐德集團伸出援手，幫助孩子重建信心，讓他們知道愛永遠都在。」小太陽關懷協會理事長徐美玲說道：「衷心感謝歐德集團對於孩子的星願使命必達，相挺到底。」花蓮光復鄉代表會主席廖翊鈞、秀林鄉代表會主席駱燕玲也親自到場致上謝意，期盼未來有更多企業加入，持續支持地方重建。歐德傢俱副總經理劉妙萍表示：「歐德長期深耕 ESG 與社會公益，透過手護星願、百閱計畫、百林計畫等行動，以企業力量、實際行動回饋社會，讓愛延續、希望不斷。」