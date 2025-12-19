我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白正式提案彈劾總統賴清德之際，網路上出現標示由前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人發起的「彈劾賴清德」連署網站，首頁高掛「捍衛憲政、守護民主、人民作主」口號，宣稱不到18小時連署數已突破200萬人，但該網站隨即遭多名工程師踢爆，疑似可手動竄改數字，真實性備受質疑。軟體工程師在Threads發文指出，網站程式碼直接暴露在前端，後台介面中竟有「使用手動設定數字」按鈕，說明資訊更直接寫明「開啟後將顯示手動設定的數字，關閉則顯示真實連署人數」，有工程師將程式碼交給AI模擬出後台UI，發現按下按鈕後，即可切換顯示模式、自行填寫數字，直批「什麼低能連署，下去洗洗睡」，網友也嘲諷「寫在前端連藏都不藏，笑死」、「早知道連署這麼容易，當初大罷免收單子那麼辛苦幹嘛。」除數字造假爭議外，該網站也被發現沒有身分驗證機制，僅需填寫姓名與Email即可完成連署，同一IP可無限制重複投票，有網友實測用「賴清德」、「kmt@gmail.com」連署成功，諷刺「賴清德也彈劾了自己」。甚至出現連署人數一度下降的情形，比前晚少了3萬人，網友紛紛吐槽「要不要提醒他們2300萬後要停」、「改成14億算了」、「用AI連署可能超過地球人口。」