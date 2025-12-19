我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲娃娃裝造型引發網友兩極評價。（圖／我求你們了放過我吧微博）

▲林志玲的單肩華服典雅又性感。（圖／林志玲Chiling Lin臉書）

台灣首席名模林志玲和日本男星AKIRA（黑澤良平）結縭6年多，獨子目前約3歲，女神昨（18）日赴對岸出席精品活動，其中一套造型頭戴蝴蝶結，網友反應兩極化，有人酸她年過半百打扮還裝可愛、不服老，有人則嘆服其奇蹟凍齡術，形容她是「天山童姥」。林志玲昨天在上海參加Valentino的時尚活動，現身專櫃時穿一套黑色小洋裝，美腿套上印花網襪，胸口蝴蝶造型的娃娃領十分別致，不過不少網友對她頭上的兩撮蝴蝶結髮帶很有意見，「接受不了51歲頭上還搞兩個蝴蝶結，然後再眨巴眨巴眼睛...」認為林志玲在強裝20歲少女。然而，另有一派網友驚豔林志玲保養有道，嘗試可愛造型也不違和，「51歲狀態也太離譜了吧」、「少女感滿滿」、「好俏皮啊，誰敢相信這是50+的狀態」、「行為舉止以及表情像個20歲小女生一樣，很靦腆」、「完全不像51歲的女人！」林志玲後來在會後派對又換了另一套單肩禮服，裸露美人鎖骨和香肩，她受訪時被問及外界視其為人生勝利組，現階段還有什麼想要突破，林志玲回答：「我現在身為母親，會覺得每一天（的成長）對我而言都是突破，那我也希望可以永遠保有赤子之心、青春的心境，不要有任何年齡所設限的框架。」