受到南方雲系北移影響，明（20）日各地仍有零星降雨，尤其是花東、南部水氣稍多，下半天雨勢逐漸趨緩。中央氣象署提醒，未來一週將有兩波東北季風增強影響，週日（21日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面桃園以北降雨增多，下一波東北季風增強在下週三至下週五（24日、26日），也就是說聖誕節北東濕冷有感，低溫剩下15度。
🟡週六仍有零星降雨！下半天雨勢趨緩
中央氣象署預報員黃恩鴻遇到指出，明（20）日南方雲系北移，各地有零星降雨，尤其是東半部、南部降雨稍多，東半部有局部較大雨勢發生機率，不過下半天後降雨趨緩，轉為多雲天氣。
週日新一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，水氣增多，基隆北海岸、大臺北、宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南為多雲到晴。下週一天氣與週日類似，不過雨區縮小，僅大台北、東半部、恆春半島有零星降雨。
下週二東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大。東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
🟡聖誕節又濕又冷！最低溫剩下15度
下週三到下週五第二波東北季風增強影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週三、下週四水氣多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下週五水氣減少，剩下基隆北海岸、東半部及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨。
未來一週溫度趨勢，受到東北季風南下影響，高溫略降，下週日、下週一北台灣高溫約攝氏19度至20度，中南部、花東約攝氏24至26度，各地低溫約攝氏17度至18度。
下週三至下週五第二波東北季風影響，下週四（25日）聖誕節北部、宜蘭高溫約攝氏18度至19度，不過各地低溫約攝氏15度至17度。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員黃恩鴻遇到指出，明（20）日南方雲系北移，各地有零星降雨，尤其是東半部、南部降雨稍多，東半部有局部較大雨勢發生機率，不過下半天後降雨趨緩，轉為多雲天氣。
週日新一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，水氣增多，基隆北海岸、大臺北、宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南為多雲到晴。下週一天氣與週日類似，不過雨區縮小，僅大台北、東半部、恆春半島有零星降雨。
🟡聖誕節又濕又冷！最低溫剩下15度
下週三到下週五第二波東北季風增強影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週三、下週四水氣多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下週五水氣減少，剩下基隆北海岸、東半部及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨。
未來一週溫度趨勢，受到東北季風南下影響，高溫略降，下週日、下週一北台灣高溫約攝氏19度至20度，中南部、花東約攝氏24至26度，各地低溫約攝氏17度至18度。
下週三至下週五第二波東北季風影響，下週四（25日）聖誕節北部、宜蘭高溫約攝氏18度至19度，不過各地低溫約攝氏15度至17度。