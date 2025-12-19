我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 恢復參賽資格： 即日起解除高國豪之停賽處分，球員可正式回歸賽場參與後續賽事。

2. 行政罰款： 依聯盟規章《第五章行為規範與懲處》規定，處以新臺幣陸萬元整罰款。

3. 行為矯正與教育： 高國豪須於本賽季結束前完成至少 20 小時之公益服務，並配合聯盟安排之行為教育或諮商課程，旨在強化其情緒管理與公眾人物之社會責任感。

針對新竹御嵿攻城獅球星高國豪日前捲入之家務糾紛與傷害案件，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（19）日發表正式聲明。聯盟證實，該案當事人已於民國114年12月17日在宜蘭地方法院達成和解，並已全數撤回傷害告訴。經紀律委員會審議後，決議即日起解除高國豪的停賽處分，並祭出相應之罰款與公益服務裁罰。攻城獅球團隨後也表示：「 球團與高國豪均尊重並接受聯盟的懲處。」同時宣布高國豪預計在12月20日的主場出戰。高國豪日前因與家人發生肢體衝突而引發社會關注，該案件經宜蘭地檢署起訴後進入司法程序。TPBL聯盟今日指出，本案當事人雙方已於12月17日在宜蘭地方法院當庭達成和解，並撤回相關刑事告訴。隨著法律責任解除，聯盟紀律委員會隨即召開會議，針對球員場外行為違規部分進行最終評議。紀律委員會考量當事人已達成和解並撤告，且高國豪球員對此事件展現深切悔意，經合議審定後，處分如下：聯盟重申，職業球員作為公眾人物，其言行舉止皆應遵循高度自律標準。聯盟對於暴力行為持零容忍態度，但也給予展現悔意並完成法律和解的球員自新機會。此外，本案及本賽季所有相關罰款，將於賽季結束後平均捐贈予 勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會及巴克幫－浪犬之家。聯盟期望透過實質的社會回饋，將負面事件轉化為推動社會向上的能量，共同建立值得信賴的職業籃球環境。攻城獅球團隨後發布聲明表示：「針對日前高國豪家務糾紛，球團與高國豪均尊重並接受聯盟的懲處，並全力配合後續執行。」球團也將安排高國豪投入公益活動，以實際行動回饋社區，並強化其作為職業球員所應具備的社會責任。最後攻城獅球團也宣布：「在聯盟懲處公告後，高國豪預計在 12 月 20 日於攻城獅主場週出賽。」