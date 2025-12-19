我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台北捷運板南線台北車站今（19）日下午5時24分，正值下班通勤尖峰時段，一名嫌疑人疑於板南線層及地下街一帶，接連使用疑似煙霧彈、汽油彈及刀械，現場一度陷入混亂。（圖／翻攝畫面）

台北捷運板南線台北車站今（19）日下午5時24分許發生多起疑似煙霧彈攻擊事件，當時正值下班通勤尖峰時段，現場一度陷入混亂。據了解，疑似犯嫌先在通往台北車站大廳的M7出口外投擲疑似煙霧彈，瞬間發出巨大聲響並釋放大量濃煙，民眾誤以為發生火警，驚慌奔逃，現場秩序大亂。隨後，疑似犯嫌轉往鄰近的M8出口，進入B1層連通道，並在星巴克前方點燃疑似汽油彈，再度引發火勢與濃煙，造成第二波恐慌。警方指出，該名嫌疑人其後再進入B2層，疑似再度投擲煙霧彈，期間持刀從後方攻擊一名年約57歲男性路人，造成對方重傷倒地，送醫前已無呼吸心跳（OHCA），緊急送往台大醫院搶救，傷勢相當嚴重。警方初步研判，嫌疑人疑似刻意製造多點混亂以掩護行動。多名目擊民眾表示，犯嫌犯案時配戴防毒面具，遮蔽臉部特徵，隨後趁現場煙霧瀰漫、人群慌亂之際逃離現場，目前警方已調閱監視器，全力追緝嫌犯下落，並釐清詳細犯案動機。