北車煙霧彈攻擊嫌犯曝光！臉戴「防毒面具」犯案

▲星巴克店門口外煙霧瀰漫，許多乘客嚇得趕緊逃離。（圖／Threads@asd891031授權提供）

台北車站遭煙霧彈攻擊！嫌犯又往中山隨機砍人後墜樓輕生

▲台北車站一名男子亂丟擲煙霧彈後逃至中山站，隨機砍人後從百貨公司墜樓。（圖／民眾提供）

▲捷運中山站一帶出現大規模隨機砍人案，嫌犯稍早墜樓輕生送醫搶救，目前現場已拉起封鎖線，仍有大批民眾滯留。（圖／記者張志浩攝）

北捷板南線台北車站M7（公園路側）今（19）日傍晚出現煙霧彈攻擊意外，導致北車瞬間煙霧瀰漫，位於現場附近的星巴克遭到波及，店面緊急拉下鐵門，現場顧客也因濃煙嚇得緊急逃竄。此外，也有人拍下嫌犯正臉，曝光嫌犯臉戴「防毒面具」犯案。據了解，該名男子又往捷運中山站隨機砍人後從百貨公司墜樓，全身多處骨折，已無生命跡象，目前正由救護送往馬偕醫院搶救中。有網友在Threads透露，事發當下家人剛好在星巴克，目擊煙霧彈攻擊發生當下，現場煙霧瀰漫，許多在星巴克的客人受到驚嚇，紛紛站起來逃離，為了避免煙霧竄進店內，星巴克還趕緊拉下鐵門。但在影片中拍到疑似嫌犯的犯案畫面，該名男子臉部帶上防毒面具，手上則拿著不明物體。據了解，多名目擊民眾表示，犯嫌犯案時配戴防毒面具，遮蔽臉部特徵，隨後趁現場煙霧瀰漫、人群慌亂之際逃離現場。但在晚間18時39分消防獲報，該名男子疑似又前往南京西路12號新光三越南西店丟煙霧彈，現場有7名民眾受傷，3名無意識無呼吸，4名受傷，現場已無火煙。包含北車攻擊事件，總共9人受傷、其中4人命危，稍早傳出該名男子又往捷運中山站隨機砍人，後從百貨公司墜樓輕生，全身多處骨折，已無生命跡象，目前正由救護送往馬偕醫院搶救中。根據北捷回應表示，今（19日）17時24分板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，本公司立即通報捷警、110及119，救護車抵達現場處理。先前板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。根據台北市消防局表示，現場捷運臺北火車M7出入口B1樓層起火，燃燒面積0.1平方公尺，遺留疑似煙霧彈及不明燃燒物。救護人員到場後，發現一名57歲男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送往台大醫院搶救送台大，另一名54歲男子遭嗆傷傷傷，意識清楚，送馬偕醫院治療。