針對台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件，總統賴清德今（19）晚透過臉書表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。台北車站晚間發生遭丟擲煙霧彈事件，造成一人當場失去生命跡象，嫌犯隨後逃至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，並持長刀砍人，稍早在警方包圍後墜樓。對此，賴清德表示，要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。賴清德提到，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息，「對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全」。