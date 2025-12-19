我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站今（19）日傳出隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。交通部長陳世凱晚間發聲，要求各大交通場站同步加強安全戒備。今（19）日正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，詳細案情還待警方進一步調查釐清。陳世凱表示，針對今天台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間已立即責成高鐵、臺鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度應變。陳世凱說，雖然現場煙霧已消散，交通部已指示高鐵、臺鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運與旅客安全。同時，也已與鐵路警察局聯繫加強場站及車站巡防。陳世凱提到，他已要求全國各大交通場站（包括航空站、港口、重要觀光景區）同步加強安全戒備，聯合警方加強巡防，全面守護公共運輸安全。陳世凱提醒，目前高鐵、臺鐵、捷運皆維持正常營運，防災中心已整合各單位，協調周邊疏運。如需協助，請配合現場人員指引，交通部會全力保障大家安全。