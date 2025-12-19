我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡12/19大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114000115期）

37

▲大樂透第114000115期於今（19）日晚間開獎，大樂透開獎時間為晚間8點30分，獎號透過直播陸續開出。（圖／NOWnews資料照）

大樂透怎麼玩？選號規則、中獎方式一次看

▲大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第114000115期於今（19）日晚間開獎，大樂透上期頭獎2.17億已在桃園市龍潭區龍潭里中正路124號「一直發彩券行」開出，但本期大樂透仍保證頭獎1億。大樂透開獎時間為晚間8點30分，獎號透過直播陸續開出，《NOWNEWS今日新聞》也將即時更新整理大樂透、今彩539、三星彩、四星彩的最新一期獎號，提供彩迷快速查詢，快來確認今晚幸運兒是不是你！大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。另外根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，因此中獎者真的是天選之人。