北捷板南線台北車站M7出口今（19）日傳出驚悚意外事件，一名男子在北捷投擲煙霧彈後又跑到中山站隨機砍人，後又在誠品南西畏罪跳樓，誠品百貨隨即疏散人潮、暫停營業，醫院在晚間近8時已放棄急救。對此，誠品官方回應「已第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器，將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。」
北車嫌疑犯南西誠品跳樓！誠品全棟封鎖、官方回應
誠品官方回應，「發生此突發事件，我們深感震驚與遺憾。第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。目前全館人員皆已撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。」
誠品南西店的營運狀況也受到影響，除了目前停業中，誠品表示「明天是否營業也還不確定。」
北車嫌疑犯南隨機傷人！現場共9名民眾受傷
台北車站今（19）日傳出隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾，後又直衝誠品五樓後墜落地面。
目前全案累計2死、2命危、5人受傷，總共9人。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
