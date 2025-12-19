我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾透過十二個月份，細細品味屏東的光影、色彩與故事。（圖／屏東縣府提供）

農民曆向來是家家戶戶依循時令節氣、順應自然的重要生活指南，屏東縣政府以嶄新視角重新詮釋這本年度必備書冊，結合節氣天文、在地空間與美學設計，將傳統農民曆轉化為兼具實用性與藝術感的生活提案，也成為許多民眾年末引頸期盼的收藏品。「2026屏東農民曆－屏境拾光」不僅記錄時間，更收藏生活，邀請民眾透過十二個月份，細細品味屏東的光影、色彩與故事。縣府表示，全新推出的「2026屏東農民曆－屏境拾光」以「色彩」為設計主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季的自然風情與人文樣貌，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東獨有的生活溫度與城市魅力。農民曆目前已完成印製，即日起於指定地點限量發送，數量有限歡迎民眾把握機會索取。縣府行政暨研考處指出，近年屏東縣持續累積具代表性的公共建設與文化場域，成為縣民與旅客喜愛造訪的亮點，例如東港王船文化館即使採售票入場，仍在短時間內突破百萬人次，展現屏東文化觀光的強勁吸引力。屏東隨著季節流轉，展現截然不同的自然樣貌與生活風景，因此2026年農民曆特別以「顏色」作為敘事語言，將風景、氣味與記憶融入設計，打造一本專屬屏東的年度風景書。翻開「屏境拾光」，可走進新園海洋航運園區，在夕陽映照下感受海港映現的銅金色澤；深入大武山山林，於碧空與靜謐中呼吸自然；聆聽恆春文化中心民謠館月琴低吟，唱出土地的生活旋律；漫步勝利星村午後磚紅色巷弄，沉浸於自由生長的創意能量。隨著落山風前往風域半島的石墨藍灰色調，讓情感在四重溪溫泉中緩緩升溫；走進看海美術館，感受藝術與自然交織的策展魅力，在靜海沙灘上勾勒屬於屏東的日常風景。