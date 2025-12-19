我是廣告 請繼續往下閱讀

今（19）日台北車站傳出隨機攻擊，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾，遭警方圍捕時，他衝進誠品南西店後墜樓。誠品今晚間停業，並發布聲明表示全館人員皆已撤出，將積極配合警方調查釐清並加強警戒。今日傍晚正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，詳細案情還待警方進一步調查釐清。誠品南西今晚間暫停營業，誠品表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾。第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。目前全館人員皆已撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。