▲Lulu發文落淚祈禱大家平安無事。（圖／Lulu IG）

台北車站捷運淡水線、板南線大廳，今（19）日傍晚約5點半，一名27歲張姓通緝犯連續投擲4顆煙霧彈，現場白煙密布，引發大批民眾恐慌，一名57歲男子當場失去生命跡象，該嫌後來逃至中山站，持長刀攻擊一名保全及多名路人，嫌犯最後從誠品南西百貨墜樓。主持人Lulu（黃路梓茵）稍早發聲，祈禱所有人都平安無事，導演楊雅喆則請大家好好閱讀「小橘書」。北車、中山捷運站附近發生隨機砍人案件，Lulu看見新聞後在IG限時動態以白底黑字寫下：「希望大家都平安！」並附上流淚和雙手合十的表情符號；知名導演楊雅喆在臉書節錄新聞內容，呼籲大家好好看一下前一陣子政府發放、俗稱「小橘書」的「臺灣全民安全指引」。據最新消息，該名27歲張姓通緝犯（張文）初判已經畏罪輕生，目前僅知悉他是一名逃兵通緝犯，犯案動機待檢警釐清。這起攻擊事件，目前已知試圖阻止張嫌的57歲男子，遭嫌犯以利器從背後刺傷，由於失血過多，送往台大醫院救治仍回天乏術。由於張姓嫌犯已經身亡，檢察官將依法對張嫌為不起訴處分，但仍會查明張嫌的犯案動機。