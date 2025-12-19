我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站今（19）日傳出隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。高鐵表示，第一時間即提高警戒及巡檢，如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。今日正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，送醫後不治身亡。高鐵表示，第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。