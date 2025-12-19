台北車站、中山站隨機殺人！今（19）日傍晚5點許，1名27歲張姓通緝犯於北市中山鬧區投擲煙霧彈、隨機砍人，目前已造成2死8傷，社會各界譁然，稍早YouTuber千千也關注到此事，透過社群Threads發文，表示自己下午還經過附近，目前僅希望傷患能早日康復，並呼籲眾人在外行動不要滑手機、注意周遭。
北車、中山捷運站附近發生隨機砍人案件，千千看見消息震驚不已，透露自己下午才於案發地附近逛街，「希望傷患能早日康復」，並藉此提醒自己、呼籲粉絲：「要一直提醒自己在外面盡量不要滑手機注意周遭！」
除了千千，藝人Lulu透過IG動態寫下：「希望大家都平安！」並附上流淚和雙手合十的表情符號，沉痛心情可想而知；與此同時，夢多也發文表示，「我剛剛在中山站，希望大家沒事！」引來大批粉絲關心及報平安。
據最新消息，該名27歲張姓通緝犯（張文）初判已經畏罪輕生，目前僅知悉他是一名逃兵通緝犯，犯案動機待檢警釐清。這起攻擊事件，目前已知試圖阻止張嫌的57歲男子，遭嫌犯以利器從背後刺傷，由於失血過多，送往台大醫院救治仍回天乏術，該案至少造成2死8傷，現場還在清理中。
🔺資料來源－
千千Threads
