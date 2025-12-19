我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷隨機血案震驚社會！陳宥丞列「4大訴求」不容許治安破口。（圖／攝影葉政勳）

北捷和中山區晚間發生隨機傷人事件，造成兩死七傷，社會高度震驚與不安！台北市議員陳宥丞第一時間表達強烈憤慨與哀悼，除為傷者祈福、盼其度過難關外，嚴正要求台北市府必須積極介入處理，確保市民生命安全。陳宥丞對第一線辛苦搜救與維護秩序的警消及公務人員表示感謝，並呼籲市民在此艱難時刻應多加關心身邊友人，共同守護城市安全感，晚間，陳宥丞也抵事發現場送花致意，願逝者安息、傷者康復。陳宥丞提出四大訴求，首先，市府應全力保障傷者獲得最完善的醫療協助，並要求社工及衛教人員組成專責小組，進行心理關懷。其次，警方必須迅速調查是否有其他共犯或合夥人，杜絕任何集團性或連鎖犯罪的可能，並針對大眾運輸工具應加強安全監控並增派警力巡邏，嚴防模仿犯效應發生。陳宥丞強調，祈求此為單一特殊案件，但辦公室已做好全面支援準備，若受害者家屬有任何後續醫療、法律或行政需求，皆可隨時聯繫議員辦公室尋求協助。他重申，守護市民安全是政府最基本的底線，市府必須以最快速度回復社會秩序，讓市民不再生活在隨機暴力恐懼之中。