▲誠品南京西路店外圍起封鎖線。（圖／記者張志浩攝）

（21:26更新傷亡人數）台北捷運今（19）天傍晚很不平靜！嫌犯張文（27歲）先在北車丟煙霧彈，隨後又到中山站丟煙霧彈、隨即攻擊路人，造成嚴重傷亡，最後，衝進誠品墜樓輕生。《NOWNEWS今日新聞》記者採訪誠品4樓櫃姐，還原嫌犯墜樓前現場，她嚇說本以為是情侶吵架，直到他拿刀擦身過、女生尖叫，大家才慌亂逃竄，直呼：「明天要去收驚了！」在誠品南西店4樓服務的楊小姐告訴《NOWNEWS今日新聞》記者說，當時看到嫌犯追著一個長髮女生，女生大喊：「你不要追我！」男生則吼說：「你不要跑！」當時她正在包裝，因為百貨公司常有情侶爭執吵架，並不以為意。直到嫌犯從她櫃位旁走過，亮出一把長刀直指女生，大家這才意識到不是尋常的情侶吵架，嚇得從逃生門逃竄，還聽到一聲女生慘叫聲，「真的嚇死了！」她心有餘悸地說：「原本以為只是別人的家事，不要雞婆介入。看那女生跑得很慌張、鞋子都快掉了！」、「明天要去收驚了！」警方調查，截至晚間9時25許，這起隨機殺人事件，共造成3死5傷1命危。死者包含27歲嫌犯張文，以及最初在北捷台北車站M7出口制止張嫌的57歲余男，不幸在晚間7時56分宣告不治。而晚間9時許，在南西商圈遭割傷喉嚨的30歲蕭姓男子宣告不治。