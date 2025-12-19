今（19）日台北車站傳出隨機攻擊，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。為避免模仿效應，高捷公司加強站內巡邏，以及備妥防禦裝備。
今日傍晚正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，送醫後不治身亡。
高捷公司表示，為避免模仿效應，高雄捷運、高雄輕軌與捷運警察隊，已加強站內巡邏，以及備妥防禦裝備。
高捷公司也呼籲，如有發現異常的人事物，可儘速向服務台反應，或連繫高捷客服07-7938888，以取得即時之協助。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
高捷公司表示，為避免模仿效應，高雄捷運、高雄輕軌與捷運警察隊，已加強站內巡邏，以及備妥防禦裝備。
高捷公司也呼籲，如有發現異常的人事物，可儘速向服務台反應，或連繫高捷客服07-7938888，以取得即時之協助。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。