▲百年前好萊塢影人開奢華、淫亂派對的場面，在《巴比倫》有令人印象深刻的呈現。（圖／摘自IMDb）

▲維吉尼亞拉佩生前在電影中只是小配角，卻因為跑趴暴斃、成為好萊塢第一樁性醜聞的要角，而在百年後還被人記住。（圖／摘自wikipedia）

▲百年前好萊塢紅牌諧星羅斯柯阿爾巴可（如圖），因為舉辦派對竟造成小配角女星暴斃，形象大壞，事業一落千丈，到生命結束時還沒辦法再度翻紅。（圖／摘自IMDb）

▲《從前，有個好萊塢》由瑪格羅比扮演莎朗蒂，編導昆汀塔倫提諾卻讓她在片中有了與事實完全不同的命運。（圖／摘自IMDb）

好萊塢人士近日為了《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》名導羅伯萊納與妻子蜜雪兒遭兒子尼克割喉而亡，驚駭不已。其實一百多年來，影視界出過好幾宗震驚外界的案件，布萊德彼特主演的《巴比倫》就曾將104年前女星維吉尼亞拉佩跑趴竟重病暴斃改編進情節中。而他另一部片《從前，有個好萊塢》，則將著名的邪教曼森家族殺害已懷孕的性感女神莎朗蒂慘案，變成兇手沒成功反遭剷除的美好結局。在《巴比倫》片中出現一段情節，一位胖諧星在荒淫的派對上呼救，因為和他一起尋歡作樂的年輕女星吸毒過量休克，這就是在影射1921年9月初發生的維吉尼亞拉佩暴斃疑案。她在電影裡大都是演小配角，早就因常喝劣質酒導致膀胱炎，還曾痛到把衣服扯開。她參加了紅牌諧星、綽號「胖漢」的羅斯柯阿爾巴可舉辦的派對，被發現病重倒在他房間，飯店的醫生給她打了嗎啡止痛，兩天後她才被送進醫院，再過兩天她就暴斃而亡，死因是膽囊撕裂的傷害併發腹膜炎。由於派對是羅斯柯舉辦，羅斯柯又是最後被看到和維吉尼亞在一起的人，因而受到千夫所指。當時羅斯柯是美國影壇最紅的喜劇諧星之一，卓别林比他稍晚才走紅，有稱卓别林最著名的戴帽子、小鬍子流浪漢銀幕形象，也是羅斯柯先想出來的點子。但這位大牌諧星，就在維吉尼亞拉佩暴斃後，被視為罪魁禍首，各方都懷疑他在派對上以病態的性愛行為使她受到重傷，才會迅速併發重症而亡。加上美國報業大亨赫斯特，下令自己擁有的報刊全力炒作這宗醜聞，羅斯柯瞬間從紅星變得乏人問津，卓别林聲援他，稱自己認識的好友幾乎不會傷害任何人、不可能是殺人兇手，亦無法挽救他的星途。直到默片年代過去、進入有聲片的時代，羅斯柯才能再簽約拍長片，他以為要東山再起，沈浸在開心情緒中，卻因心臟病發在睡夢中去世，得年46歲。而維吉尼亞拉佩在他的派對上暴斃，也成了美國電影業最早的一樁性醜聞，至今真相仍成謎。而在美國娛樂史上最慘烈的一頁，絕對會提到1960年代後期一度星途被看好、有機會大紅大紫的性感女星莎朗蒂，遭到邪教曼森家族成員殘忍殺害的事件。那時莎朗蒂是名導羅曼波蘭斯基的妻子，已經有8個半月的身孕，當曼森家族中的幾位信徒闖入她家中，包括她前男友在內的3位客人先後遭到殘忍殺害，她認為自己難逃毒手，哀求過是否先生下小孩再死，結果被刺了16刀。據稱曼森家族的首領查爾斯曼森洗腦旗下信徒犯下這宗大案的動機，是要報復屋內的前住客、音樂製作人泰利梅爾徹，因為他想要錄製一張音樂專輯，吸引更多年輕白人，特別是女性，加入其家族，卻被梅爾徹數度打槍，因此他下令信徒們要把屋內的人都殺光，當時梅爾徹已經搬走，莎朗蒂與羅曼波蘭斯基住在裡面，竟讓她成了無辜的受害者。波蘭斯基那時在好萊塢的行情正夯，忙著到歐洲為新片展開前置作業，幸運逃過死劫，後來查爾斯曼森與幾位行兇的兇手都被捕，原本都被判死刑，由於加州後來廢除死刑，所有人改成無期徒刑，其中還有好幾位活超過70歲，但申請假釋都被駁回，查爾斯曼森則在2017年因病去世，享壽83歲。至於痛失愛妻與孩子的羅曼波蘭斯基，則在莎朗蒂死後性格大變，曾因被控性侵13歲少女被捕，準備接受認罪協議，將被撤銷6項罪名中的5項，而他在最終審判前逃離美國，自此定居法國，遭到美國通緝數十年，就算以《戰地琴人》獲奧斯卡獎都沒到美國領獎，外界也時常為了該肯定他的藝術成就，還是懲罰他的犯罪行為展開爭議。名導昆汀塔倫提諾拍攝《從前，有個好萊塢》，找了當紅的瑪格羅比扮演莎朗蒂，外界原先以為他是要重現當年的史實，沒想到他最後呈現了想像中、與案件完全相反的美好結局，沒有再讓觀眾走出戲院時過於心碎。