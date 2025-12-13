2025年即將結束，今年發生許多令人心碎的生離死別，女星大S（徐熙媛）、歌手方大同、韓國演員金賽綸接連在2月過世；好萊塢巨星勞勃瑞福、方基墨同樣撒手人寰，讓親友哀慟、粉絲不捨。《NOWNEWS今日新聞》就為各位整理了2025年10大殞落巨星名單，帶大家一同回顧這些明星帶給我們的美好回憶。
⚪張立威1月29日過世：《報告班長》成經典代表作
台籍男星張立威1987年出演軍教片《阿兵哥》嶄露頭角，隨後也參與許多電影，充滿喜感的外型及樂天的形象深植人心，2007年卻因為吸食大麻被捕，形象跌落谷底。他晚年並沒有其他令人印象深刻的作品，《報告班長》系列電影成了張立威生涯最精采的代表作。而他最後病逝在中國北京的醫院，病因未公開，享年56歲。
⚪大S徐熙媛2月2日過世：具俊曄、小S、徐媽心碎至今
台灣國民女神大S農曆春節期間和全家人一起到日本旅遊，想不到因流感引發肺炎，在東京的醫院驟逝，令全台灣人震驚錯愕。大S遺體火化後骨灰被送回台灣，安葬在金寶山墓園，韓籍老公具俊曄為了陪伴大S，至今都還留在台灣。小S也向主持的節目請假超過半年，S媽則痛哭到一度需要看醫生吃藥，全家人都深陷悲傷中。
⚪金賽綸2月16日過世：扯出疑未成年交往金秀賢風波
童星出身的韓國女星金賽綸代表作《大叔》、《惡鄰布局》讓人印象深刻，怎料年僅24歲就陳屍家中，令人意外。而金賽綸在過世前早因酒駕事件被演藝圈封殺，還因此扯入男星金秀賢，因金賽綸當時簽約的正是金秀賢的經紀公司，但她被解約後疑似背負巨額欠款，才導致她生前壓力極大。金秀賢隨後也出面承認兩人交往過，在韓國演藝圈投下震撼彈，此案相關訴訟仍在進行中。
⚪方大同2月21日過世：音樂才子留下大量珍貴「遺產」
美籍香港創作男歌手方大同的死訊在今年3月才被家屬證實，他病逝於雲南，享年41歲。消息一出讓粉絲震驚錯愕，方大同工作室「賦音樂」直到11月才出面表示，會整理方大同留下的遺作，陸續幫他發表，因為這些都是方大同留給歌迷的大量遺產。除了音樂作品外，他們還將推出紀錄片、展覽；方大同的媽媽則會接手幫他繼續出版兒童圖文小說《艾美夢遊》。
⚪方基墨4月1日過世：《捍衛戰士2》合作阿湯哥成遺作
好萊塢巨星方基墨因肺炎在洛杉磯家中辭世，享壽65歲。他以《捍衛戰士》中的角色「冰人（Iceman）」走紅，並主演過《絕命大煞星》、《蝙蝠俠3》。晚年因罹患喉癌經歷多次治療，聲音受損，健康狀況逐漸下滑。2022年他曾再度與湯姆克魯斯合作拍攝《捍衛戰士2：獨行俠》，在這部電影中，他以AI技術重現聲音，這也成了他的最後遺作，該片全球票房飆破464億台幣。
⚪于朦朧9月11日過世：意外墜樓掀潛規則虐殺陰謀論
中國男星于朦朧11日在北京的朋友家墜樓身亡，享年37歲，噩耗震驚中國演藝圈；警方則迅速將此案定調為醉酒意外，粉絲則認為不單純，質疑于朦朧遭到謀殺。于朦朧曾靠古裝劇《三生三世十里桃花》走紅，卻疑似因抗拒潛規則遭金主封殺，因此他的死，許多粉絲都認為不是意外，更發起聯署希望重啟調查，還于朦朧一個公道。
⚪勞勃瑞福9月16日過世：日舞影展之父也是神盾局局長
好萊塢巨星勞勃瑞福（Robert Redford）在睡夢中離世，享壽89歲。家屬及摯愛友人陪伴他走完人生最後一程，消息一出震驚全美。勞勃瑞福過去曾出演漫威宇宙電影《美國隊長2：酷寒戰士》中的神盾局前任局長，後來他還創辦了「日舞影展」，培育無數獨立電影人才，對電影產業與文化發展貢獻良多，被封為日舞影展之父，是美國影壇的傳奇人物。
⚪顏正國10月7日過世：《好小子》一度走偏、浪子回頭典範
台灣男星顏正國靠《好小子》系列電影年少成名，怎料卻在過51歲生日的3天前，因肺腺癌病逝，享年50歲。顏正國一生跌宕起伏，從爆紅童星到混黑社會走歪路，最後又靠書法洗心革面，出獄後金盆洗手、重返電影界。他不僅演戲，還執導過電影《角頭2：王者再起》，收穫不斐票房，成為更生人中，浪子回頭的最佳範例。只可惜顏正國英年早逝，令人遺憾，遺孀更是至今難走出悲痛。
⚪坣娜10月14日過世：4年前辦最後一場演唱會人生謝幕
台灣女歌手坣娜因肺腺癌病逝，享年59歲。她生前歌唱代表作有〈抱緊一點〉、〈奢求〉，戲劇代表作則包含《還君明珠》、《愛在他鄉》等。2021年時，暫別演藝圈多年的坣娜還曾舉行「愛是自由 Free to Love」演唱會，這成了她生前最後一次在舞台上表演；其實坣娜晚年身體並不好，除了受車禍後遺症所苦外，還有紅斑性狼瘡，她的告別式則將於12月14日舉行。
⚪馮淬帆10月31日過世：口頭禪「香蕉你個芭樂」成絕響
香港冷面笑匠、幽默祖師馮淬帆晚年定居台灣，代表作包含港片《福星高照》、《精裝追女仔》《師兄撞鬼》，在《最佳損友》中的搞笑台詞「香蕉你個芭樂」更是紅遍兩岸三地，想不到如今已成絕響。他的死訊在11月1日凌晨傳出，但他實際已在10月31日的晚間10點35分於林口長庚醫院病逝；外甥隨後替他操辦葬禮，按照馮淬帆的遺願，將他的骨灰安葬在金門。
⚪林義雄、彭海義、陳彼得、屠穎、韓賢光、千百惠、鄭愁予都在2025年離世
其他同樣在今年過世的明星、名人，還包含都曾演過台劇《用九柑仔店》的資深演員彭海義（享壽80歲）、林義雄（享耆壽90歲），以及音樂人陳彼得（享壽82歲）、屠穎（享壽62歲）、韓賢光（享壽67歲）；另外還有原住民女歌手千百惠（享壽62歲）、 台灣知名現代詩詩人鄭愁予（享耆壽91歲）。
