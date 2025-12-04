善意與靈魂觸動的人們在這一天重逢， 共同回望她一生所留下的深刻美好。



▲坣娜追思會主視覺曝光，以愛與自由為主題。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供） 追思會主視覺 以愛與自由為主題



雖然坣娜生前低調，但薛智偉先生基於夫妻深厚情感， 仍盼望能為她舉辦一個充滿愛的聚會，讓合作夥伴、親友、 藝界同仁與支持者在莊嚴的時刻裡齊聚一堂， 為她獻上最深的敬意與道別。特別以猶太社區中心為場地， 燈光與佈置均以「莊嚴、純淨」為原則，希望以最高規格向她致意。



本次追思會最動人的亮點之一，主視覺採用了坣娜生前未公開的2021年《愛是自由Free To Love》演唱會宣傳照。這組珍貴影像由J’s娛樂工廠特別授權提供，象徵她的光芒，依然綻放。 當天也將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲， 讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。



2時段開放粉絲入場 需先線上報名



除了親友追思會，主辦單位當天也規劃「粉絲追思會」時間於12月14日下午13:00、13:30兩梯次開放粉絲入場。活動採線上報名。 填寫表單後，主辦單位將寄出入場通知信， 內含入場時間與注意事項， 希望讓每位支持者都能在秩序與平靜中參與這場告別追思會。



JTCA創辦人薛智偉形容坣娜，擁有「 崇高的靈魂與非凡的智慧」， 總能以溫柔坦率的方式啟發他的人生觀。 未來將以最高的敬意延續坣娜的理念，持續建構 JTCA，使其成為世界上少見且獨具文化象徵性的猶台交流平台。 他希望能藉著這場追思會，讓所有愛坣娜的人再度聚集， 感受她曾帶給這個世界的溫柔、善良與深度。



IN LOVING MEMORY坣娜NA TANG粉絲追思會



時間：12月14日上午10:00



地點：薛智偉猶太社區中心（JCC，台北市大安區仁愛路三段24巷1弄6號）



報名：追思會表單





歌手坣娜離世一個月，薛智偉・坣娜猶台文化交流協會（JTCA）宣佈，將於12月14日早上10:30，在台北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，讓曾被她的藝術、