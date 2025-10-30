我是廣告 請繼續往下閱讀

▲照片中的坣娜身材纖細、皮膚白皙，看不出病容。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

▲坣娜早期的打扮相當前衛時尚。（圖／坣娜臉書）

▲坣娜胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深女星坣娜昨（29）日傳出死訊，親友隨後才出面證實，坣娜在本月16日就已因胰臟癌病逝，享年59歲。噩耗曝光後令粉絲震驚不捨，而坣娜在臉書粉專最後一次公開貼出自己的照片是在今年6月8日，這張4個月前的照片，成了粉絲最後一次見到她的身影。當時坣娜在貼文中還語氣樂觀地勸人向善，直言「人生是一趟單程票」，要大家時時處在正向、善言善語、善行的狀態，字裡行間看得出坣娜病倒前依舊充滿正能量。坣娜淡出演藝圈後為了調養身體學習了瑜伽，也因此成為瑜伽老師，不僅出書還開了自己的瑜伽教室，她臉書的最後一篇貼文也放上一張自己穿著瑜伽服的照片。照片中的坣娜四肢纖細、皮膚白皙，看起來還很健康，怎料如今坣娜卻因胰臟癌病逝，這張照片也成了她最後一次公開的身影。坣娜當時還在臉書寫下貼文，勸人向善，短短幾句話就可窺見坣娜的人生觀，她直言：「」坣娜認為，生命中出現的好與壞，每個人的感受都不一樣，但她強調一切都只是過程。坣娜開解大家，「有善即有惡、也不一定、 願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！」貼文最後她更對所有粉絲喊話，「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」這段勸世發言如今看來就像是坣娜對世界的道別，讓不少粉絲重新回顧後看哭，紛紛留言，「娜姐，謝謝您帶給我們的美好」、「太錯愕了，祝福您一路好走」。1966年1月12日出生的坣娜本名蔡宜樺，是歌手也是演員，她在1986年時，以藝名「唐娜」發行首張專輯《告別臨界》出道，隔年因主演八點檔《還君明珠》一炮而紅，清新氣質深受觀眾喜愛。直到1995年，她才將藝名改為「坣娜」，並於當年4月出版了專輯《奢求》，同名主打歌MV請來日本著名導演林海象執導，首次以劇情的方式來呈現歌曲，開創了台灣劇情MV的先河；坣娜代表作還包含〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉、〈自由〉。坣娜（本名蔡宜樺）生日：1966年1月12日逝世：2025年10月16日（享年59歲）婚姻：Jeffrey D. Schwartz（薛智偉，2017年結婚）出道作品：《告別臨界》代表作品：《還君明珠》、《抱緊一點》、《奢求》、《自由》、《退路》電影作品：《闖將》、《海鬼燈》（日本電影）、《愛情來了》、《別戀》、《人魚朵朵》、《帶一片風景走》電視劇作品：《還君明珠》、《命運的鎖鏈》、《隨風而逝》、《誰殺了大明星》、《聊齋系列之牡丹燈籠》、《情定少林寺》、《大醫院小醫師》、《明日英雄》等獎項／入圍紀錄：1994年《抱緊一點》入圍第6屆金曲獎最佳國語歌曲女演唱人獎1994年《抱緊一點》入圍第6屆金曲獎最佳演唱專輯獎1997年《自由》入圍第8屆金曲獎最佳國語女演唱人獎2000年《台灣玉》入圍第35屆金鐘獎女主角獎2001年《大醫院小醫師》入圍第36屆金鐘獎連續劇女配角獎