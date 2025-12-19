我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷今（19日）傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯從北車傷人後，逃到中山站再持刀隨機砍人！警方立即展開調查，嫌犯張文因妨害兵役被通緝，國防部第一時間透露，嫌犯的兵役狀況！27歲嫌犯張文晚間手持利刃，帶著煙霧彈跑到捷運北車站攻擊，後再跑到中山站揮舞刀具闖進誠品，再從高處墜樓，送醫救治後於19時42分宣告不治。張文因妨害兵役被通緝，但並非現役軍人，國防部表示，張文是因為搬家教召令收不到，沒去報到才被發布妨害兵役通緝」。據了解，該名張文曾是名空軍士兵，但因為酒駕遭汰除，因113年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦；另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。