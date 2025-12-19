我是廣告 請繼續往下閱讀

余○○（男性，57歲）：送往臺大醫院搶救，院方於20時07分宣告死亡。

張○（男性，27歲）：送往國泰醫院搶救，院方於19時42分宣告死亡。

蕭○○（男性，27歲）：送往馬偕醫院搶救，院方於20時10分宣告死亡。

王○○（男性、37歲）：送往新光醫院，院方於22時13分宣告死亡

台北車站今（19）日下午發生重大攻擊事件，警方與消防單位晚間更新人員傷亡與現場狀況。警方指出，在台北車站部分，共有2人受傷送醫。其中一名為57歲男子，疑在試圖制止行為人時遭受重傷，送抵台大醫院時已無生命徵象，院方於晚間7時56分宣告不治；另名為54歲男性捷運局員工，於協助滅火過程中吸入性嗆傷，送往馬偕醫院治療，目前生命徵象穩定。警方指出，案發時台北車站M7出口遭人投擲煙霧彈，引發火勢，現場火勢已由消防人員撲滅，目前災害現場仍持續封鎖進行鑑識。相關單位也確認，高鐵、機場捷運及台鐵營運均未受到影響。嫌犯之後轉往中山站行兇，造成7位無辜民眾受傷，其中年紀最小的僅23歲男性，左胸穿刺傷，送往內湖國醫搶救；年紀最長的微一名56歲婦女，肩膀割傷，送醫搶救。警方追查過程中，嫌犯遭警方包圍後不明原因墜樓，送往國泰醫院搶救，院方於晚間7時42分宣告死亡。警方表示，將進一步釐清事件經過、嫌犯動機及相關責任歸屬，後續將統一對外說明。最新傷亡狀況：截至22：30，送醫13名（8男5女），其中死亡4名（含兇嫌）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名此外，消防局119送9名、4名民眾自行就醫。