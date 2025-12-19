我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中山誠品南西店今（19）日發生砍人意外，現場許多民眾得知消息，嚇得趕緊搭乘電扶梯下樓逃離。（圖／Threads@playbear520授權提供）

▲中山誠品南京西路店目前外圍已拉起封鎖線。（圖／記者張志浩攝）

▲北捷板南線台北車站M7出口今（19）日下午5時24分，突然傳出一名不明人士亂丟擲煙霧彈。（圖／Threads@asd891031授權提供）

▲台北車站M7出口遭丟煙霧彈，現場遺留煙霧彈及不明燃燒物。（圖／記者呂炯昌攝）

▲根據台北市刑大隊長表示，嫌犯為本國籍27歲張姓男子，民國87年次，中壢人，為逃兵通緝犯，曾從事保全業，攜帶煙霧彈，先在北車投擲多顆後，手持長刀闖進誠品南西店，遭警方包圍後，疑畏罪從6樓墜落。（圖／記者鍾泓良攝影）

台北車站捷運M7出口、中山誠品南西店今（19）日連續發生煙霧彈攻擊意外，27歲名為張文的妨害兵役通緝犯後在捷運中山附近一帶持刀攻擊群眾，造成多名民眾受傷。對此，就有一名女子回憶當下，表示原本要前往誠品南西店購物，沒想到發生意外，當下原想下樓逃離，卻被櫃姐出手拯救帶進試衣間躲避，還透露警察原本請大家趕緊疏散，嫌犯又突然跑回現場，嚇得現場民眾根本不敢動。今日晚間不平靜，台北車站捷運M7出口、中山誠品南西接連傳出隨機攻擊事件，一名現場民眾回憶當下，表示下班原本想到中山誠品買禮物，沒想到突然有一群學生衝上樓大喊「有人拿刀，大家快逃」，過不到30秒現場變得十分安靜，突然傳出有人在大力奔跑的聲音，還飄著濃濃的煙味，讓她嚇得差點哭出來，「我只能壓著布簾，安慰旁邊的女生說，等等就可以出去了」。她提到，中間警察一度想請民眾逃生，沒想到嫌犯又突然跑回現場，全部人又跑回原位不敢動。好在最後終於順利逃生跑下樓，也發現街道上滿滿都是警察，才認知到自己安全了，「手真的會抖，我要去收驚了」。回顧整起事件，北捷板南線台北車站M7出口今（19）日下午5時24分，突然傳出一名不明人士亂丟擲煙霧彈，燃燒面積0.1平方公尺，遺留疑似煙霧彈及不明燃燒物。救護人員到場後，發現一名57歲男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送往台大醫院，後搶救不治宣告死亡。另一名54歲男子遭嗆傷，意識清楚，送馬偕醫院治療。但在晚間18時39分消防獲報，該名男子疑似又往捷運中山站附近丟煙霧彈，甚至持刀攻擊民眾，現場有7名民眾受傷，3名無意識無呼吸，4名受傷。嫌犯闖入中山誠品南西店後，從百貨公司墜樓，全身多處骨折，已無生命跡象，救護送往馬偕醫院搶救中，直到晚間不治身亡。至於嫌犯身分，根據台北市刑大隊長表示，嫌犯為本國籍27歲張姓男子，民國87年次，中壢人，為逃兵通緝犯，曾從事保全業，攜帶煙霧彈，先在北車投擲多顆後，手持長刀闖進誠品南西店，遭警方包圍後，疑畏罪從6樓墜落，已經在晚間7時48分宣布死亡。