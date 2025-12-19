我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北車站遭煙霧彈攻擊（圖／翻攝畫面）

嫌犯張文選在交通尖峰時段，接連北捷和中山商圈發動攻擊，不僅揮舞利刃，更投擲煙霧彈與汽油彈，導致現場陷入混亂！嫌犯使用的煙霧手榴彈，型似美軍制式「M18煙霧彈」，雖打印字樣與發煙量，應該是民間休閒或訓練用的模擬產品，仍引起社會高度恐慌。國防院中共政軍所助理研究員許智翔表示，嫌犯使用的煙霧彈，看起來不像是正規軍品，可能是屬於外型仿造M18煙霧彈的發煙器，像是拍戲做戲劇效果使用的煙霧彈。M18煙霧彈原為美軍與多國部隊廣泛使用的制式輔助裝備，主要設計目的並非殺傷，而是透過快速釋放大量煙霧，達到遮蔽視線、標示位置或引導直升機等功能。該裝備採用拉環引信啟動，可在90秒內釋放強烈煙霧。然而，由於煙霧源自化學燃燒，彈體啟動後會產生極高溫度，若在捷運站等密閉空間或狹小環境中使用，會造成強烈的呼吸道刺激，太靠近彈體也可能會受傷。這類裝備在軍事用途中不屬於攻擊武器，一旦被挪用至人口稠密的空間，製造恐慌的效果極大。警方進一步針對犯案工具追查裝備及武器的源頭。國防院中共政軍所助理研究員許智翔表示，M18煙霧彈確實是軍用品，但嫌犯使用的可能是外型仿造M18煙霧彈的發煙器，有時生存遊戲也會使用這類的發煙物品，上網實際查詢這項產品，淘寶網站上有一大堆，多屬於中國拿來做開幕式演練彈使用。另外，這種東西本身就有危險性，若是在密閉的空間，像是車站裡，人籠罩在煙體裡面，還是會受到影響。