【實測揭秘：懶人煮法真的行嗎？】

冷凍湯圓（口味隨喜） 罐頭甜湯（如花生湯、紅豆湯等） 微波專用碗

▲懶人福音，冬至湯圓「最懶煮法」公開，只要把湯圓、鋁罐花生湯（或紅豆湯）放進碗裡微波，3到5分鐘就搞定冬至儀式感。（圖／記者徐銘穗攝）

直接混裝： 將整罐牛奶花生或紅豆湯倒入碗中。 置入湯圓： 放入4至5顆冷凍湯圓。關鍵重點： 甜湯的液體量一定要完全「淹過」湯圓，這是確保受熱均勻、不破皮的秘訣。 極速微波： 整碗端進微波爐。若機器功率為 800W，設定 3分鐘 即可；若為較弱的 600W，則建議設定 4分鐘。

▲3分鐘微波湯圓3步驟一圖看懂。（圖／Gemini AI生成）

【實測結果：一顆都沒破！】

▲網友用紅豆湯分兩次微波煮湯圓，成果完美。（圖／我愛全聯-好物老實說臉書）

【為什麼一定要學？】

免顧火： 不用站在爐邊等水滾、怕黏鍋。 零洗滌： 吃完只要洗一個碗，完全不用刷大鍋子。 零失敗： 只要液體蓋過湯圓，幾乎沒有煮破的風險。

冬至想吃湯圓又懶得燒開水、洗鍋子嗎？傳統煮法總要「雙鍋併行」，一鍋煮湯、一鍋燙湯圓，最後還得擔心火候太大把湯圓煮破。現在網路上瘋傳一種「最速懶人煮法」，主打只需要微波爐和超商隨手可得的罐頭，3分鐘就能搞定節慶儀式感。原本網友分享的版本是先微波加熱紅豆湯，再放入湯圓二次加熱。但經過編輯實測，發現步驟還能進一步「精簡」！叮一聲出爐後，實測結果令人驚豔！原本擔心的「受熱不均」或「外皮軟爛」完全沒發生，湯圓不僅顆顆飽滿、完全沒有噴漿破皮，口感還維持著應有的Q彈度，甚至比瓦斯爐煮的更漂亮。如果想吃鹹的，也可以用這招煮熟湯圓，再放進烹調好的湯裡就可以。這種微波煮法徹底解決了三大痛點：對於生活忙碌的上班族或外宿族來說，這招簡直是「魔法級」的省時方案。今年冬至，不妨去超商拎兩罐甜湯，體驗這場3分鐘就能完成的冬至儀式吧！