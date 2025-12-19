我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文疑似預謀犯案已久，甚至利用縱火分散警力後才至台北車站、中山站犯案。（圖／翻攝畫面

台北市今（19日）驚傳連續兩起隨機攻擊事件，嫌犯張文於下午5時許至台北車站M7出口丟擲煙霧彈後，砍死一名上前阻止的余姓男子，而後一路步行至中山站附近，持刀隨機亂砍路人。警方上前圍捕後，嫌犯從百貨墜樓身亡，整起意外一共釀成4人死亡。值得注意的是，張文於犯案前先沿路縱火燒汽機車、租屋處，疑似就是為了調離警力。據了解，原本居住在桃園的張文於今年1月先在台北市中正區租房，而後於犯案前2天再跑到大同區一處旅館居住，該旅館鄰近台北車站及中正一分局。今（19日）下午3時許張文於林森北路、長安東路附近先縱火燒汽機車後，在前往租屋處縱火。直至警方前往滅火後，至台北車站M7出口丟擲煙霧彈，再徒步走到中山站持30公分長刀隨機砍傷路人後墜樓身亡，最終於晚間7時42分宣告不治。而現年27歲的張文也被起底，其因遷移戶籍未申報，導致去（2024年）11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於7月11日遭到桃園地檢署發布通緝。不僅如此，張文疑似早就預謀犯案許久，甚至為了分散警力於租屋處等地縱火，警方於其居住的旅館內發現刀械、汽油彈等。此案目前已累積4人死亡，包括57歲余男、27歲蕭男、37歲王男以及嫌犯張文。