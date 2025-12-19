我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。其中有2位傷患送至台大醫院，而行政院長卓榮泰也趕赴台大探視傷患，受訪時說明，剛有再度拜託、請求院方以所有的醫護能量搶救傷患。卓榮泰前往台大醫院探視傷患。他接受媒體聯訪時表示，感謝台大醫院第一時間動用醫院能量搶救，目前有傷患仍在進行手術，家屬隨後會從雲林北上。卓榮泰提到，目前較欣慰的是，院方從手術間傳出的訊息是傷患傷勢目前還算穩定，並沒有及時危險。他說，稍早也再度拜託、請求院方用所有的醫護能量搶救個案。卓榮泰提到，較惋惜的是另一位先生已經在稍早過世，對於這樣的事件非常難過，而嫌犯據報導已經墜樓身亡，對於犯罪動機會再進一步了解。卓榮泰強調，政府必定會盡到該有的責任及作為，同時希望傷患及家屬在今晚可以較平靜，因此晚間也已經協助進行適度安排，希望可以等待醫院手術期間都有更穩定的狀態。卓榮泰說，對於嫌犯住所、租屋處蒐證後，會進一步了解情況再行報告。至於被通緝兵役的案子；他認為，應該全面要加強整個國內鐵公路，還有捷運、航空站的安全戒備，不僅是國防部，也通報國安系統，讓整個在掌控當中。這個是現在目前的狀況。