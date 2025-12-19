我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷板南線台北車站與中山站今（19）日下午尖峰時間驚傳隨機傷人事件，一名27歲張姓男子，先是在北捷投擲煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，總計造成4人死亡，其中，嫌犯疑似畏罪跳樓，晚間7點48分宣布死亡，對此，台北市刑警大隊大隊長盧俊宏於今日晚間說明案情。盧俊宏指出，下午約5時 30分，台北車站驚傳遭人丟擲煙霧彈，導致一名民眾OHCA（19:56宣告死亡），北市勤務中心獲報後，第一時間通報捷運沿線各站加強警戒。盧俊宏表示，隨後於晚間6時40分，警方接獲報案指稱中山區南京西路誠品百貨出現異常狀況。中山分局員警立即趕赴現場進行攔截圍捕，發現嫌犯自誠品南西店六樓後方墜樓，經送往國泰醫院後於7時48分宣告不治。此案另造成 六名民眾受傷，其中包含一樓與四樓各有一名民眾傷勢嚴重OHCA。盧俊宏說明，台北市已動員全市所有警力，針對各大公共運輸站體及其周邊區域全面加強巡邏與維安，刑事警察大隊科技偵查隊與鷹眼小組目前正配合各分局密切協作，全力追查嫌犯的行蹤路線，並深入調查其是否為單獨犯案，或存在其他共犯。盧俊宏表示，經中正第一分局深入追查，確認嫌犯曾租屋於臺北市中正區，在台北地檢署主任檢察官的指揮下，專案小組隨即對該租屋處進行搜索，現場查獲製造汽油彈的工具及相關材料，顯示嫌犯可能早有預謀。盧俊宏進一步說明，由於嫌犯目前處於 OHCA（19:48宣告死亡） ，警方正全力分析嫌犯近期的人際交往關係與活動動向。目前刑事警察大隊已與各分局配合，針對現場跡證與嫌犯背景進行全面清查，以釐清其犯案動機。