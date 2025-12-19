我是廣告 請繼續往下閱讀

提升見警率：於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。 強化場站聯防：責成轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促其強化巡視密度。如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理。 即時派員、查緝：要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

今（19）日台北車站傳出隨機攻擊，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。高雄市長陳其邁表示，已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。今日傍晚正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，送醫後不治身亡。陳其邁晚間發文表示，為防範「模仿效應」及確保本市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。陳其邁進一步指出，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對本轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為：