我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全臺唯一榮獲世界田徑總會（WA）金標籤認證、最具代表性的頂級城市路跑「2025 臺北馬拉松」，將於12月21日清晨在臺北市政府前廣場震撼開跑。（圖／記者陳昱慈攝）

▲年度體育盛事2025台北馬拉松，將於12月21日上午 06:30 自台北市民廣場起跑。（圖／取自台北旅遊網www.travel.taipei/zh-tw/）

台北市今（19）日傍晚發生震驚社會的隨機攻擊事件。一名27歲通緝犯張文，先後在捷運台北車站與中山商圈投擲煙霧彈並持刀隨機砍人，造成大規模恐慌。由於明（20）日及後（21）日即將迎來「2025台北馬拉松」系列活動，台北市長蔣萬安對此嚴正宣告，針對接下來的大型活動，市府將以「高標準」全面提升維安等級，確保市民與跑者安全。據警方調查，凶嫌張文（87年次）因妨害兵役遭桃園地檢署通緝。今日下午5時許，張嫌拖著裝滿煙霧彈與汽油彈的箱子現身北捷台北車站M7出口，隨即投擲多枚煙霧彈並持長刀攻擊民眾；一名57歲余姓男子因試圖阻止遭刺，送醫後傷重不治。張嫌隨後逃竄至捷運中山站，在馬路中央高調施放煙霧彈後，衝進誠品南西店內隨機砍殺路人。警方迅速出動警力包圍，張嫌最終從百貨5樓墜落，送醫後宣告死亡。整起事件含嫌犯在內已造成3人死亡、多人受傷。面對台北馬拉松正式賽即將於周日開跑，且明日上午更有超過2200人參與的「耶誕歡樂早餐跑」，今晚剛發生隨機砍人以及投擲煙霧彈的事件，不免讓民眾對大型活動的維安感到疑慮。台北市長蔣萬安稍早受訪時強調，針對台北馬拉松等大型活動，已要求警察局做出縝密周延的規劃。蔣萬安表示：「關於接下來的各項大型活動，我們會全面提升各項警力還有相關的戒備，警察局這邊都會做縝密周延的規劃，大型活動我們都會以高標準做相關的維安。」本屆台北馬拉松賽事貫徹「Beyond the Finish 超越終點・走飆極限」之精神，共吸引2萬8000名勇者挑戰年度「期末考」。全程馬拉松組將於21日上午6時30分準時起跑，半程馬拉松則於7時接續出發。而在正式賽前一日（12月20日），深受民眾喜愛的「耶誕歡樂早餐跑」將率先熱鬧登場，吸引超過2200名跑者參與。活動現場營造濃厚節慶感，主要贊助商賀寶芙也號召跑者發揮創意變裝。大會透露，穿戴耶誕元素裝扮的跑者還有機會獲得驚喜好禮，讓馬拉松週末化身一場大型運動嘉年華。