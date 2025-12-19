我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南高鐵站警察正荷槍實彈在實施戒備。（圖／記者張一笙攝）

嫌犯一路逃竄引追緝 警方即刻封鎖應對

警政署隨即指示各地警方加強公共運輸場域的安全維護

此為全國性防範措施，目的在於提高見警率，降低不法行為發生的可能性，同時穩定民眾情緒。

▲不只高鐵站內，就連站外也有來自歸仁分局的警官在出入口實施戒備。（圖／記者張一笙攝）

公共運輸重鎮受影響 民眾一度驚慌避讓

▲相關單位向記者透露：「因為台北捷運事件，目前台南市政府所有大小車站都會加派警力實施戒備，全台灣應該也都是如此，是來自警政署的命令。」（圖／記者張一笙攝）

台北車站與捷運中山站今（19）日傍晚爆發隨機暴力攻擊事件，遭通緝的逃兵張文持刀砍人，造成4死的悲劇，引發社會高度關注。《NOWNEWS今日新聞》記者今晚稍早在台南高鐵站直擊高鐵站內外都有手持M16步槍、荷槍實彈的員警在各個入口實施戒備，對此相關單位向記者表示：「目前我們接獲台南市政府警察局通知，無論是高鐵警察以及歸仁分局的同仁都來支援，就是為了強化、保護民眾安全。」警方指出，27歲嫌犯張文在公共場域製造混亂後，隨即移動至捷運中山站周邊，持續對公共安全構成威脅，警方因此展開大規模追緝與圍捕行動，為避免事件進一步擴大，相關路段與商業空間一度實施管制。稍晚傳出嫌犯遭警方包圍後送醫搶救，最終仍宣告不治。警方強調目前整起事件已獲控制，後續將依法進行調查與釐清。事件發生後，記者實地觀察，台南高鐵站內外警力明顯增加，各主要出入口均配置員警兩人一組站崗巡視，站內亦可見專責警力實施全站巡邏。執勤警官表示：「此外，記者同步詢問一旁的旅客，有旅客因為剛整理好準備搭乘高鐵前往台北，聽到北捷傷人事件後紛紛表示不可置信，同時看到荷槍實彈的員警時也表示：「一開始有嚇到，不過如果全台灣的警察都動起來，感覺會安心一點！」由於案發時間正值通勤人潮最密集的傍晚時段，台北車站作為重要交通樞紐，現場瞬間出現大量人流停滯與疏散情形，目擊民眾指出，突如其來的狀況讓不少人措手不及，現場氣氛一度緊張。警方與救護人員隨即趕抵現場，第一時間協助傷者送醫，並引導其他旅客遠離危險區域，相關單位也緊急調整周邊交通動線，以利秩序盡快恢復。相關單位指出，面對突發公共安全事件，短期內將持續強化巡邏密度、防護裝備整備，並透過跨單位聯繫機制確保即時應變能力。警方也呼籲民眾，若在公共場所發現可疑情況，應立即通報相關單位，切勿自行接近或圍觀，以免發生危險。此次事件再次凸顯公共空間安全的重要性，相關機關將持續檢討防護措施，避免類似狀況再度發生。