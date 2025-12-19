我是廣告 請繼續往下閱讀

休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、講話困難 血氧偏低、嘴唇發紫、意識變差 咳出粉紅泡沫痰/血痰 本來就有氣喘/COPD/心臟病，暴露後出現明顯心悸、胸悶或暈厥

1. 立刻遠離煙源，不要逆向擠回去看發生什麼事。

2. 口鼻遮住、縮短吸入

3. 不要奔跑，不要推擠，避免踩踏比嗆到更致命

4. 視線差時：扶牆走、低重心、避免跌倒

5. 遠離「不明物體」與可能的二次危害

6. 離開後的處理：先去污、再觀察

今（19）日台北車站傳出隨機攻擊，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾，引發社會恐慌。醫師姜冠宇提醒，吸入煙霧彈可能會刺激呼吸道、血氧下降，若有咳出粉紅泡沫痰或血痰、血氧偏低、嘴唇發紫等症狀應盡速就醫，他也分享自保六招。今日傍晚正值下班時間，台北車站傳出隨機攻擊案，一名男子戴防毒面具丟擲煙霧彈，造成一名男子重傷OHCA，嫌犯一路持長刀逃到捷運中山站附近，在大馬路上再度丟擲煙霧彈，且持刀隨機亂砍，造成7名民眾受傷，其中3名無呼吸心跳，現場一片混亂。稍早傳出嫌犯遭到警方包圍，衝進百貨內後墜落，送醫後不治身亡。姜冠宇說明，煙霧彈不是單一配方，不同用途成分差很多，常見概念是「氧化劑 + 燃料 + 冷卻/抑制燃溫 + 染料」，讓染料揮發凝結成有色煙霧，如果丟到人群，會有高濃度微粒刺激，可能導致咳嗽、喘、喉嚨緊、換氣變差/血氧下降。姜冠宇進一步指出，如果遇到專業的遮蔽煙，因為它在密閉空間或高濃度暴露時，可能產生含氯化鋅（ZnCl₂）等成分的刺激性煙霧，造成化學性肺炎、肺水腫，甚至延遲惡化，在急性傷害上也是嚴重呼吸道傷害，導致低氧胸痛、發紺等嚴重症狀可能出現，視暴露量與通風而定。至於鎮暴用刺激性化學物質如催淚瓦斯，姜冠宇表示「也是如此」，可能引起咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮、喉痙攣，也有人會出現頭暈、心悸、甚至昏厥相關表現，比較多是引起迷走神經反射而昏倒。姜冠宇提醒，只要符合以下任一項（尤其暴露後數小時內逐漸加重），建議直接就醫評估血氧與吸入傷害：若遇上煙霧彈該怎麼辦？姜冠宇建議現場自保原則與自我照顧方式：看到人群開始騷動，先把自己移到牆邊或出口動線，避免被夾在中間。立刻戴口罩；沒有就用衣物遮住。若可行，把布「稍微弄濕」會更好，但不要為了找水拖延撤離。用「快走」取代跑步。不要搶單一出口。地下通道煙霧會讓你看不到地面障礙物；跌倒後被踩踏風險很高。手扶牆、一步一步走，護住頭部。不要去踢、不去撿、不去用腳踩熄；可能有高溫、噴濺、甚至二次爆燃風險。看到可疑包裹或裝置，直接遠離。若是刺激性煙霧（眼鼻刺痛、流淚、皮膚灼痛）：用大量清水沖洗眼睛/皮膚；不要揉眼。衣物若沾到刺激物，回家後盡快更換、密封裝袋再清洗，避免二次暴露。以上算是戰前演練吧若現場有人倒地，「先確認自己安全與能力」不然就先逃出再趕快找人找人來或自己有裝備或環境許可可行盡量把患者移到較乾淨的空氣再「叫叫CAB」；但如果移動會造成拖延或危險，就就地按壓，並請站務疏散人群、引導通風。