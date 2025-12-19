我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台大醫院、新光醫院、三總及北市聯醫各收治個案。（圖／記者鍾泓良攝）

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。據了解，目前已有4死6傷。一位送至台大醫院急救的民眾晚間不幸不治；而嫌犯則墜樓後，也宣告死亡。其餘傷患分別送往馬偕、新光醫院等救治，也各有1名傷患死亡。台北車站、捷運中山站出現一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。後續總計4人死亡、6人受傷。目前傷患情況，2人送至台大醫院，其中一名50多歲傷患於今晚7時許宣告不治。另一位30多歲患者因為頸部外傷送醫，因頸動脈及氣管出現撕裂傷，已在手術治療。另外，20多歲的嫌犯則因墜樓OHCA，送至國泰醫院急救仍不治。馬偕醫院則收治2位傷患，其中1位到院OHCA搶救不治。另外還有一位輕微嗆傷，留院觀察。新光醫院也收治2位傷患，一位因心臟傷OHCA到院急救，狀況不樂觀，於晚間搶救無效過世。另外一位女性則是因為在北車遇到煙霧彈吸入，待了半個小時，也因為住在光醫院附近，主訴頭暈、想吐及胸口悶，目前仍在醫院觀察。其餘受傷個案，1位則送到三軍總醫院松山分院、1位送往內湖三軍總醫院、1位送至北市聯合醫院中興院區。1名20歲男性送往內湖三軍總醫院、1名50歲女性送北市立聯合醫院中興院區、1名49歲女送三軍總醫院松山分院，目前仍持續治療中。