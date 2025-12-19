我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷板南線台北車站與中山站今日下午尖峰時間，驚傳隨機傷人事件！一名27歲張姓男子先是在北捷投擲煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，造成4人死亡，其中，嫌犯疑似畏罪跳樓，晚間7點48分死亡，事發後，有現場民眾在社群平台Threads分享驚險的避難經，表示事發當時商圈氣氛一度極度緊張，所幸一名機警的女店員在第一時間採取行動，在眾人進入後，她隨即果斷將大門鎖上，成功隔絕外部威脅。目擊民眾在Threads上指出，案發初期正與同事交談，不料樓層突然傳出異常嘈雜聲，樓管對講機通訊不斷，大批保全與警察隨即奔上樓。緊接著，現場氣氛急轉直下，大批警力持槍與棍棒戒備，樓管與保全則隨手抓起雨傘防禦，民眾這才驚覺事態危急。目擊民眾表示，隔壁餐廳店員緊急奔跑來告知「要把能通到外面的門全部鎖起來」，但門鎖卻一度無法上鎖，在生死一瞬的壓力下，只能與友人試圖「肉身擋門」，最後以掃把卡住門縫防禦。目擊者心有餘悸地表示「看到新聞才知道，原來自己離嫌犯那麼近，他一開始在我們這層找不到的時候真的很可怕，嚇到全身都在發抖」。最後，目擊者表示，樓管敲門要求立刻撤離後，眾人連物品都來不及拿，在警方持槍戒護下疏散至一樓，確保疏散路徑安全。