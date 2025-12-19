我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主播舒夢蘭在臉書上為北捷攻擊事件祈福。（圖／翻攝自舒夢蘭臉書）

▲歌手蔡詩芸對北捷攻擊事件感到震驚。（圖／翻攝自蔡詩芸Thread@dizzydizzo）

▲九把刀分享，他平常就有準備防身工具，也呼籲大家都要有危機意識，平平安安。（圖／翻攝自九把刀臉書）

▲歌手許富凱在IG限動以黑底加上合掌符號，為北捷攻擊事件祈福。（圖／翻攝自許富凱IG@henry917kai）

台北捷運M8出口今（19）日傳出駭人聽聞的煙霧彈和隨機攻擊事件，造成4死，震驚社會各界。歌手、作家和名人在社群平台發聲表達痛心與擔憂，東森主播舒夢蘭驚恐表示那是自己每天必經之路，歌手蔡詩芸則在Threads上發文感嘆：「這個世界到底怎麼了？」作家九把刀則表示，平常就有危機意識，備好防身器材保護家人。歌手許富凱在IG限動以黑底加上合掌符號，為事件祈福。東森主播舒夢蘭在臉書發文表示，不敢相信，每天都出入的台北捷運，發生如此慘劇，她感嘆：「我們的世界到底怎麼了？」並為受害者祈福，寫下：「願逝者安息，傷者早日康復。」身為人母的歌手蔡詩芸，面對社會動盪與突如其來的暴力事件，她在社群平台Threads上發聲表示：「這個世界到底怎麼了？」也說出了民眾的心聲。事件發生過後，民眾大都活在驚恐中，家中長輩也紛紛來電，要在外的小孩，早點回家。事件發生後，作家九把刀在臉書上表示，他平常就有危機意識，「不開玩笑，我3個月前就在PChome買好了應變緊急狀況需要的各種器材。」九把刀表示，明天開始會隨身攜帶口哨，「畢竟帶著，就是提醒自己，想保護家人，就要保持警戒意識。」他更特別標注，「#這是買過清單的冰山一角而已」，提醒大家都要隨機應變，並且希望所有人都能平平安安。